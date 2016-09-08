Турбина самолета сорвала крышу машины в аэропорту Гонконга

Самолет Dragonair A330 во время маневрирования на рулежной дорожке в аэропорту Гонконга врезался в машину — транспортер легковесных грузов, на ходу срывая с него крышу. В результате инцидента водитель сервисного транспорта оказался зажат внутри, и пришлось привлекать пожарных, чтобы извлечь его из машины.

Инцидент произошел в 16.19 по местному времени, когда рейс KA691 с 295 пассажирами на борту готовился к вылету в город Пенанг в Малайзии.

«Dragonair подтверждает, что один из самолетов компании — A330 рейса KA691, направлявшийся в Пенанг, — стал участником аварийной ситуации на рулежной дорожке в международном аэропорту Гонконга сегодня днем», — приводит Daily Mail слова представителя Dragonair.



«Самолет удалялся от зоны вылета по рулежной дорожке, когда в один из его двигателей врезалась машина технического обслуживания, принадлежащая другой компании. Сейчас борт осматривают наши инженеры и отдел технического обслуживания, — заявили в Dragonair. — Информации о пострадавших среди пассажиров и экипажа самолета не поступало. Все пассажиры пересели в другой самолет, заменивший поврежденный борт на рейсе».

Полиция рассказала изданию South China Morning Post, что водитель, оказавшийся заблокированным после столкновения машины с турбиной самолета, остался жив, но повредил голову и плечо. Мужчина был в сознании, когда его увезли в госпиталь North Lantau для оказания медицинской помощи.

«Мы на связи с компанией, в которой работает пострадавший водитель транспортера, и постоянно справляемся о его состоянии, — добавили в Dragonair. — Безопасность — наш главный приоритет. Dragonair готов полностью содействовать в разбирательстве по этому инциденту».