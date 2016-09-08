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Четверг,
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Рэпер Птаха после допроса отпущен под подписку о невыезде

Исполнитель был допрошен в рамках дела об экстремизме

Известный рэп-исполнитель Птаха (Дмитрий Нуриев), подозреваемый в экстремизме, был освобожден под подписку о невыезде. Об этом сообщил защитник исполнителя Ильнур Шарапов.

«Во время обыска в квартире Давида Нуриева ничего не изъяли. На допросе мой подзащитный отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Рэперу Птахе избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — цитирует слова адвоката агентство «РИА Новости».

Ранее в московской квартире рэпера прошли обыски. После чего он явился в СК, где его допросили.

Напомним, известие о том, что против рэп-исполнителя Давида Нуриева было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ, появилось накануне. По предварительной информации, некоторые высказывания Птахи во время концерта якобы показались оскорбительными представителям движения «Антидилер», которое ведет борьбу с распространением наркотиков.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Рэпер Птаха после допроса отпущен под подписку о невыезде

Исполнитель был допрошен в рамках дела об экстремизме

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