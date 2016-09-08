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Четверг,
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Минобороны ответило на обвинения в участии в конфликте в Донбассе

Представитель министерства России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что блогеры-расследователи из Bellingcat лишь публикуют подготовленные Западом антироссийские пропагандистские материалы

Минобороны РФ опровергло утверждения о якобы участии российских военных в конфликте в Донбассе, которые следовали из расследования Bellingcat. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что с момента неслучайного появления в Великобритании так называемых блогеров-расследователей из Bellingcat в его ведомстве неоднократно отмечали, что это не более чем вывеска для публикации подготовленных Западом антироссийских пропагандистских материалов.

«Не стал исключением и последний материал этой «конторы» о ведомственных наградах Минобороны России, представивший якобы очередные «доказательства» участия российских войск в боевых действиях на Украине на основе разрозненных изображений в соцсетях почетных знаков и наград российских военнослужащих с серийными номерами», — говорится в заявлении Конашенкова, размещенном в аккаунтах оборонного ведомства в социальных сетях.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала сведения о тысячах боевых медалей, выданных российским военным в 2014–2015 годах якобы за участие в конфликте на юго-востоке Украины.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Минобороны ответило на обвинения в участии в конфликте в Донбассе

Представитель министерства России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что блогеры-расследователи из Bellingcat лишь публикуют подготовленные Западом антироссийские пропагандистские материалы

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