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Четверг,
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Министры обороны США и Украины обсудили оборонную сферу

Эштон Картер заверил Степана Полторака в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ и отстаивания суверенитета

В ходе визита в Лондон министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с главой Пентагона Эштоном Картером отношения двух стран в оборонной сфере. В ходе переговоров затрагивалась тема возможного развития военно-политической ситуации вокруг Украины.

«Во время встречи руководитель оборонного ведомства Украины обсудил со своим американским коллегой ряд вопросов украинско-американских отношений в оборонной сфере. Участники встречи обменялись мнениями о ходе реформирования министерства обороны и вооруженных сил Украины и возможном развитии военно-политической ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Степан Полторак поблагодарил США за практическую и материально-техническую помощь Киеву. Глава Пентагона Эштон Картер заверил Полторака в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ и отстаивания суверенитета.

Эштон Картер и Степан Полторак подписали в Лондоне соглашение о двустороннем сотрудничестве, ранее сообщил Пентагон на своем сайте.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Министры обороны США и Украины обсудили оборонную сферу

Эштон Картер заверил Степана Полторака в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ и отстаивания суверенитета

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