Стрельба в школе в штате Техас: сообщается об одном погибшем

Стрелявший пока находится на свободе
Один человек погиб при стрельбе в школе в городке Элпайн в американском штате Техас. Полиция разыскивает, по разным данным, одного или двух стрелков, сообщает CNN.
Сообщение о том, что вооруженные люди находятся на свободе, вызвало панику среди местных жителей. Все школы в городе закрыты. Школа, в которой произошла стрельба, оцеплена, к ней не подпускают даже родителей учеников.
BREAKING: Gunman on loose at Texas high school https://t.co/eVpdK1xvHj pic.twitter.com/rltgvfjH5k— Darl van Dijk (@Lastcombo) 8 сентября 2016 г.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.