Стрельба в школе в штате Техас: сообщается об одном погибшем

Один человек погиб при стрельбе в школе в городке Элпайн в американском штате Техас. Полиция разыскивает, по разным данным, одного или двух стрелков, сообщает CNN.

Сообщение о том, что вооруженные люди находятся на свободе, вызвало панику среди местных жителей. Все школы в городе закрыты. Школа, в которой произошла стрельба, оцеплена, к ней не подпускают даже родителей учеников.

BREAKING: Gunman on loose at Texas high school https://t.co/eVpdK1xvHj pic.twitter.com/rltgvfjH5k — Darl van Dijk (@Lastcombo) 8 сентября 2016 г.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.