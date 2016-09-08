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Стрельба в школе в штате Техас: сообщается об одном погибшем

Стрелявший пока находится на свободе

Один человек погиб при стрельбе в школе в городке Элпайн в американском штате Техас. Полиция разыскивает, по разным данным, одного или двух стрелков, сообщает CNN.

Сообщение о том, что вооруженные люди находятся на свободе, вызвало панику среди местных жителей. Все школы в городе закрыты. Школа, в которой произошла стрельба, оцеплена, к ней не подпускают даже родителей учеников.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Стрельба в школе в штате Техас: сообщается об одном погибшем

Стрелявший пока находится на свободе

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