Хранителей ядерного оружия проверят на наркотики и преступный умысел

12-е Главное управление Минобороны, отвечающее за безопасное хранение и транспортировку ядерных боеприпасов, усиливает и без того жесткие требования к подбору персонала. Как сообщил «Известиям» помощник начальника главка полковник Константин Шуркалин, с этого года в подразделениях, отвечающих за ядерную безопасность, начато внедрение аппаратно-программного комплекса «Допуск», предназначенного для проведения «психологического и психофизиологического обследования военнослужащих и гражданского персонала на предмет употребления алкоголя, наркотиков и иных психотропных средств, а также наличия преступного умысла».

— Психофизиологическое обследование военнослужащих на полиграфе — «детекторе лжи» — проводилось у нас и раньше, — рассказал «Известиям» полковник Шуркалин. — Сегодня этот процесс вышел на качественно новый уровень. В сотрудничестве с частными компаниями мы создали новый аппаратно-программный комплекс и разработали новые методики оценки, способные за короткое время дать полное представление о состоянии кандидата на службу в системе главка, действующих военнослужащих, а также людей, допущенных к выполнению ответственных работ.

В состав «Допуска» входят полиграф, психодиагностическая система, алкотестер и иммунохроматографический анализатор. Последний аппарат военные выделяют особенно. Методом иммунохроматографии компактный аппарат способен предварительно определить в моче 18 видов различных наркотических веществ. Новые тесты позволяют выявить в том числе относительно недавно известные наркотические вещества, такие как спайсы.

По словам одного из разработчиков комплекса, специалиста ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны, кандидата медицинских наук полковника Юрия Грабского, любой кандидат на прохождение военной или гражданской службы в ядерном главке подлежит обязательной проверке на психофизиологических и медицинских средствах контроля. Подобные проверки для тех, кто служит, проводятся ежегодно. Обязательны при подписании контракта о прохождении военной службы, а также после возвращения из отпусков. Для военнослужащих, имеющих непосредственный допуск к работе с ядерным оружием, контроль обязателен перед каждым сеансом работы с ним.

— «Допуск» в отличие от ранее применявшихся средств контроля решает задачу в комплексе, — сообщил Юрий Грабский. — Перед нами стояла задача объединить в одной системе ранее проводившиеся по отдельности тесты. Это позволяет за короткое время получить полное представление как о морально-психологическом состоянии тестируемого, так и о том, употреблял ли он алкоголь или наркотики.

При этом проба будет находиться в одноразовом, полностью герметичном тест-контейнере. Результат анализа отразится на тестовой панели, расположенной на стенке контейнера, который тут же будет задокументирован встроенным в прибор регистратором.

По словам Юрия Грабского, применение такой системы полностью исключает возможность подмены пробы, дает полную уверенность в объективности полученных данных.

— В настоящее время комплексная система проверки сотрудников, допущенных к работе с ядерным оружием и радиоактивными материалами, есть не только в вооруженных силах развитых стран мира, но и в промышленности, — рассказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Но как показал недавний скандал в США, когда военнослужащие на стратегической военной базе Уоррен выполняли служебные обязанности в состоянии наркотического опьянения, даже сотрудники режимных и секретных объектов, находящихся под жестким контролем, могут употреблять наркотические средства.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что в перспективе комплекс «Допуск» может быть внедрен и в других подразделениях Российской армии, эксплуатирующих ядерное оружие, — на Военно-морском флоте, в Воздушно-космических силах и Ракетных войсках стратегического назначения. Готовить специалистов для них будут на базе специального учебного центра 12-го Главного управления.