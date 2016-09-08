ООН: Число жертв вооруженного конфликта на востоке Украины растет

В июле в Донбассе погибли восемь человек и 65 получили ранения, говорится в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов
В июне 2016 года в Донбассе погибли 12 человек и 57 пострадали, в июле на востоке Украины погибли восемь человек и 65 были ранены, сообщается в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
В течение августа в Донбассе погибли 16 человек и 75 пострадали, уточняется в докладе ООН. «Управление верховного комиссара по правам человека зафиксировало 16 убитых и 75 раненых среди мирных жителей в результате конфликта в августе», — говорится в документе.
ООН приводит данные, что в августе 2015 года в результате боевых действий погибли 43 мирных жителя и еще 137 были ранены.
Всего с начала вооруженного конфликта на востоке Украины были убиты 9569 человек и еще 22 212 получили ранения, уточняется в докладе.
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