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В Северной Корее запретили сарказм

Разговоры о властях в ироничном тоне будут расцениваться как «враждебные действия по отношению к государству»

Власти Северной Кореи запретили жителям использовать сарказм при обсуждении лидера страны Ким Чен Ына и его режима в повседневной жизни. Отныне это будет расцениваться как «враждебные действия по отношению к государству».

В частности, под запретом оказалось высказывание «во всем виноваты США», которое северные корейцы часто использовали, высмеивая привычку правительства винить во всех проблемах страны другие страны, пишет The Independent.

По данным издания, в Северной Корее растет число инакомыслящих. За последние несколько недель в городах уже дважды появлялись граффити, высмеивающие правительство и его лидера.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

В Северной Корее запретили сарказм

Разговоры о властях в ироничном тоне будут расцениваться как «враждебные действия по отношению к государству»

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