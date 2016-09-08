В Северной Корее запретили сарказм

Разговоры о властях в ироничном тоне будут расцениваться как «враждебные действия по отношению к государству»
Власти Северной Кореи запретили жителям использовать сарказм при обсуждении лидера страны Ким Чен Ына и его режима в повседневной жизни. Отныне это будет расцениваться как «враждебные действия по отношению к государству».
В частности, под запретом оказалось высказывание «во всем виноваты США», которое северные корейцы часто использовали, высмеивая привычку правительства винить во всех проблемах страны другие страны, пишет The Independent.
По данным издания, в Северной Корее растет число инакомыслящих. За последние несколько недель в городах уже дважды появлялись граффити, высмеивающие правительство и его лидера.
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