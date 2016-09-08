Закрыто дело в отношении оборонявшегося уральца, убившего 4 человек

Прекращено уголовное преследование жителя села Миасское Красноармейского района Челябинской области. О закрытии уголовного дела в отношении мужчины, застрелившего четырех человек, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Следователи не нашли в действиях мужчины состава преступления, уточняется в сообщении следствия.

Тела местных жителей были обнаружены 2 января 2016 года во дворе одного из частных домов села Миасское. Один пострадавший обратился в больницу с огнестрельным ранением руки. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В ходе проведенного расследования установлены мотивы и намерения каждого из участников конфликта, опрошены более 30 граждан, проведен поквартирный и подворовой обход более 20 близлежащих многоквартирных и частных домов, проведены экспертизы, информирует СКР.

Установлено, что пьяная компания, вооруженная ножом и палкой, прибыла к дому, во дворе которого жестоко избила брата хозяина, открывшего дверь. Досталось и хозяину, избитому до потери сознания, после чего нападавшие, некоторые из которых были ранее судимы, проникли в дом, где находились две женщины и двое несовершеннолетних детей. Когда хозяин дома пришел в себя, он вернулся в дом, где взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье. Пять произведенных выстрелов стали причиной смерти четырех человек. Следствие полагает, что действия мужчины в той сложившейся ситуации были правомерными.

«Было принято решение о вынесении постановления прекратить уголовное дело в отношении мужчины за отсутствием в действиях состава преступления. Грань между обороной и превышением ее пределов очень тонкая и в данном случае не была превышена», — сообщает следствие.