Паралимпийский комитет Белоруссии избежал санкций за флаг РФ

Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что Паралимпийский комитет Республики Беларусь избежал санкций со стороны МПК за появление флага РФ на церемонии открытия Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.



«Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку — отозвали его аккредитацию», — цитирует слова Спенса агентство ТАСС.



Он отметил, что человек с флагом не был спортсменом или тренером, поэтому решить вопрос было проще.

Ранее МПК аннулировал аккредитацию представителя белорусской делегации Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро вынес на стадион «Маракана» флаг России.



«На наш взгляд, вопрос закрыт. Сегодня мы разговаривали с Паралимпийским комитетом Белоруссии и сказали им, что правила есть правила. Политические протесты запрещены на Паралимпийских играх. Если они продолжат такие протесты, тогда мы будем думать о дальнейших мерах», — подчеркнул Спенс.



Перед Играми в МПК заявляли, что если на церемонии открытия появится флаг России, которая не имеет право участвовать в соревновании, то в отношении соответствующих спортсменов и/или национального паралимпийского комитета будут приняты определенные меры. Какие меры, тогда не уточнялось.



Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу России на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и не допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2016. Ранее МПК принял решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио на основании расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая выявила, что в период с 2012 по 2015 год якобы были подменены допинг-пробы 35 спортсменов из сборной РФ.



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