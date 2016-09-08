Сбербанк не будет продавать украинские «дочки»

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что кредитная организация не планирует продажу украинских «дочкек», а собирается провести реструктуризацию их кредитного портфеля в этом году.

По словам Германа Грефа, у Сбербанка нет планов продажи украинской «дочки».

«Мы приводим свой бизнес там в нормальное состояние, в силу того, что очень тяжелые годы были в экономике. Надеюсь, что в этом году завершим реструктуризацию клиентов. Очень большой объем плохих долгов», - цитируют РИА Новости слова главы банка.

Ранее «Известия» писали, что убыток «дочек» российских банков на Украине в I квартале 2016 года достиг 7,5 млрд гривен, что на 45% больше аналогичного показателя прошлого года, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). При этом убыток всех банков Украины в первом квартале 2016 года составил 7,4 млрд гривен, сократившись на 90,8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. То есть вся банковская система Украины фактически вышла на прибыль, а «дочки» российских банков нарастили убытки. По словам экспертов, это связано с тем, что НБУ потребовал от «дочек» российских банков доначислить огромные резервы.