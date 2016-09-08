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Сбербанк не будет продавать украинские «дочки»

Кредитная организация проведет реструктуризацию их кредитного портфеля до конца 2016 года

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что кредитная организация не планирует продажу украинских «дочкек», а собирается провести реструктуризацию их кредитного портфеля в этом году.

По словам Германа Грефа, у Сбербанка нет планов продажи украинской «дочки».

«Мы приводим свой бизнес там в нормальное состояние, в силу того, что очень тяжелые годы были в экономике. Надеюсь, что в этом году завершим реструктуризацию клиентов. Очень большой объем плохих долгов», - цитируют РИА Новости слова главы банка.

Ранее «Известия» писали, что убыток «дочек» российских банков на Украине в I квартале 2016 года достиг 7,5 млрд гривен, что на 45% больше аналогичного показателя прошлого года, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). При этом убыток всех банков Украины в первом квартале 2016 года составил 7,4 млрд гривен, сократившись на 90,8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. То есть вся банковская система Украины фактически вышла на прибыль, а «дочки» российских банков нарастили убытки. По словам экспертов, это связано с тем, что НБУ потребовал от «дочек» российских банков доначислить огромные резервы.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Сбербанк не будет продавать украинские «дочки»

Кредитная организация проведет реструктуризацию их кредитного портфеля до конца 2016 года

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