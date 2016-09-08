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Четверг,
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Техасский стрелок из Алпайна покончил с собой

Ранее сообщалось, что власти штата закрыли все школы в городе из-за вероятной активности нападавшего в одном из учебных заведений

Стрелок в американском городе Алпайн штата Техас, из-за которого были закрыты все школы населенного пункта, свел счеты с жизнью, об этом сообщает телеканал CBS.

Напомним, что шериф техасского округа Брюстер подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о пострадавших: в результате инцидента один ученик получил ранения. Ранее сообщалось, что власти штата закрыли все школы в городе Алпайн из-за вероятной активности стрелка в одном из учебных заведений.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Техасский стрелок из Алпайна покончил с собой

Ранее сообщалось, что власти штата закрыли все школы в городе из-за вероятной активности нападавшего в одном из учебных заведений

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