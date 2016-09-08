Техасский стрелок из Алпайна покончил с собой

Стрелок в американском городе Алпайн штата Техас, из-за которого были закрыты все школы населенного пункта, свел счеты с жизнью, об этом сообщает телеканал CBS.



Напомним, что шериф техасского округа Брюстер подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о пострадавших: в результате инцидента один ученик получил ранения. Ранее сообщалось, что власти штата закрыли все школы в городе Алпайн из-за вероятной активности стрелка в одном из учебных заведений.