Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Нефть марки Brent подорожала до $48,5 за баррель

Цены на нефть растут в четверг на данных Американского института нефти о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе

На лондонской бирже ICE Futures цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на $0,53 (1,10%) — до $48,51 за баррель. Фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,65 (1,43%) — до $46,15 за баррель.

Цены на нефть растут в четверг на данных Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Управление энергетической информации США сообщило в четверг, что коммерческие запасы сырой нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 2 сентября, сократились на 14,5 млн баррелей. Цены на нефть на  фоне поступивших данных выросли почти на 4%.

Читайте также: Стоимость черного золота повысилась в среднем на 1,5%

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Нефть марки Brent подорожала до $48,5 за баррель

Цены на нефть растут в четверг на данных Американского института нефти о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Василий Колташов

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке