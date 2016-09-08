Нефть марки Brent подорожала до $48,5 за баррель

На лондонской бирже ICE Futures цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на $0,53 (1,10%) — до $48,51 за баррель. Фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,65 (1,43%) — до $46,15 за баррель.



Цены на нефть растут в четверг на данных Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Управление энергетической информации США сообщило в четверг, что коммерческие запасы сырой нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 2 сентября, сократились на 14,5 млн баррелей. Цены на нефть на фоне поступивших данных выросли почти на 4%.



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