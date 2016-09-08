Раду продолжает беспокоить признание «Волынской резни» геноцидом

Верховная рада Украины осудила решение польского сейма о признании «Волынской резни» геноцидом и восприняла его «с сожалением, разочарованием и глубокой обеспокоенностью».



Об этом сообщает УНИАН.



В раде назвали установление сеймом Республики Польша Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943–1945 годах, проявлением политизации трагических страниц истории двух стран.



Украинские парламентарии считают, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинско-польской истории по событиям на Волыни. По их мнению, «односторонние политические оценки исторических событий несут высокий риск возникновения конфликтов».



Напомним, что в конце июля сейм Польши принял резолюцию, которая признает геноцидом «Волынскую резню» — противостояние украинских националистов и поляков в 1943–1945 годах с массовыми жертвами среди населения. 11 июля установлено Днем памяти жертв геноцида.



Тогда же президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение польского сейма признать «Волынскую резню» геноцидом вызывает сожаление. Он также призвал украинцев попросить прощения за те события.

Позже в заявлении комитета Верховной рады по иностранным делам было сообщено, что все конструктивные политические и дипломатические наработки между Киевом и Варшавой перечеркиваются признанием сеймом Польши «Волынской резни» геноцидом.

В финальной версии постановления сейма написано, что в результате геноцида, совершенного в 1943–1945 годах, было убито более 100 тыс. жителей II Польской Республики и многие из них до сих пор не обрели достойного погребения и поминовения.



Массовые убийства, согласно исторической правде, до сих пор не названы геноцидом, а жертвы преступлений, совершенных в 1940-х годах украинскими националистами, не поминаются должным образом, говорится в документе.

Польские историки расценивают «Волынскую резню» как этническую чистку и геноцид. В Варшаве заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тыс. до 130 тыс. поляков. Украинская сторона считает эти события следствием войны Армии крайовой с УПА и заявляет, что в них погибло также около 20 тыс. украинцев.

