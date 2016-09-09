В «Роскосмосе» нашли инженерное решение по стартовой площадке «Ангары»

В «Роскосмосе» нашли инженерное решение, которое позволило минимальными средствами расширить функционал единственной стартовой позиции для «Ангары-А5В» на космодроме Восточный. Это сделано для того, чтобы с нее можно было осуществлять пилотируемые пуски и с учетом определенных доработок после 2025 года запускать оттуда и «Ангару-А5В». Об этом заявил генеральный конструктор космических ракетных комплексов госкорпорации «Роскосмос» Александр Медведев в интервью корреспонденту «Известий».



«Два стола для «Ангары» на Восточном планировалось до ноября прошлого года. Потом проект Федеральной космической программы ощутимо сократили (с 2 трлн рублей до 1,4 трлн рублей. — «Известия»), и с идеей второго старта нам пришлось пока повременить», —сказал Медведев.



«Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», первая ракета такого типа, разработанная в России после распада Советского Союза. Ее планируется интегрировать в серию многоместных пилотируемых транспортных кораблей России «Федерация», которая прийдет на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».

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