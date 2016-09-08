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Четверг,
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На пост премьера Армении выдвинут Карен Карапетян

Кандидатуру Карапетяна на пост премьера Армении выдвинула правящая Республиканская партия Армении (РПА)

Кандидатуру Карена Карапетяна на пост премьера Армении выдвинула правящая Республиканская партия Армении (РПА). Ранее о своей отставке сообщил Овик Абрамян, совет РПА его отставку принял.

Решение о  рекомендации Карапетяна на пост премьер-министра Армении принято на заседаниях исполнительного органа и совета партии, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

 Овик Абрамян, об отставке которого было объявлено в четверг, был назначен на этот пост в апреле 2014 года.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

На пост премьера Армении выдвинут Карен Карапетян

Кандидатуру Карапетяна на пост премьера Армении выдвинула правящая Республиканская партия Армении (РПА)

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