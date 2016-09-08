На пост премьера Армении выдвинут Карен Карапетян

Кандидатуру Карена Карапетяна на пост премьера Армении выдвинула правящая Республиканская партия Армении (РПА). Ранее о своей отставке сообщил Овик Абрамян, совет РПА его отставку принял.

Решение о рекомендации Карапетяна на пост премьер-министра Армении принято на заседаниях исполнительного органа и совета партии, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

Овик Абрамян, об отставке которого было объявлено в четверг, был назначен на этот пост в апреле 2014 года.