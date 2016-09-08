Каррера: «У кого больше мотивации — тот и побеждает»

Тренер столичной команды «Спартак» рассказал, чего ожидает от дерби с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед игрой шестого тура чемпионата России против «Локомотива» заявил, что все члены команды находятся в его распоряжении. По его словам, в игре победит тот, у кого будет больше мотивация.
«Никаких проблем. Все футболисты в моем распоряжении», — сказал Массимо Каррера.
Комментируя свои ожидания от предстоящей игры, главный тренер «Спартака» отметил, у «Локомотива» воинственный дух.
«Плюс это дерби, особый матч. У кого больше мотивации — тот и побеждает», — цитирует его слова «Спорт-экспресс».
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