300 детей из городов Поволжья получат медицинскую помощь в Москве

Завершилась пятидневная всероссийская акция «Волна здоровья», направленная на помощь детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. Врачи вели прием прямо на борту теплохода по 4–6 часов в день. «Волна» началась в Самаре, а потом теплоход сделал еще четыре остановки в Балакове, Саратове, Волгограде и Астрахани.

В каждом городе еще до прибытия теплохода на набережной выстраивалась очередь. Родители приводили к путешествующим по Волге врачам детей, чтобы уточнить диагноз, принять решение о том, делать ли назначенную региональными врачами операцию.

Ольга Волохова из Волгограда привела на прием к челюстно-лицевому хирургу свою 7-летнюю внучку Дашу. Из-за болезни сосудов в очень жаркую или, наоборот, холодную погоду у девочки на лице и руке появляются большие синие пятна. Из-за этого Даша не пошла 1 сентября в школу, родители опасаются, что над ней будут смеяться другие дети.

— Местные врачи рекомендовали нам удалить пятна на лице лазером и дали направление в подмосковную клинику. Но у Даши еще тромб в головном мозге, есть риск, что она не перенесет операцию. Мы не знаем, как быть, — говорит Ольга Волохова.

Но на приеме выяснилось, что девочке неправильно поставили диагноз и ей нужно совершенно другое лечение.

— Меня удивил этот случай. Гемангиома на одной половине лица — это синдром Штурге-Вебера, то есть та же мальформация (патологическая связь между венами и артериями) есть и в головном мозге. В дальнейшем могут появиться судороги и эпилепсия. А врачи рассматривали гемангиому и тромб отдельно, — говорит старший научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Вероника Павлович.



Она посоветовала бабушке Даши отложить решение эстетической проблемы и направила ребенка на МРТ и обследование у невролога.

Для некоторых родителей больных детей врачи с теплохода «Волны» были последней надеждой. Игорь Иванов из Саратова привел к лор-врачу своего 4-летнего сына Илью. В прошлом году мальчик переболел гриппом и почти потерял слух на оба уха.

— Врачи говорят, что лечению Илья не подлежит. Прописали слуховые аппараты и всё. Но я не могу с этим смириться, я читал, что в Москве делают операции по восстановлению слуха — рассказал Игорь.

По словам ведущего научного сотрудника отдела детской лор-патологии Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России к.м.н. Екатерины Молчановой, сейчас действительно проводятся операции по восстановлению слуха — кохлеарная имплантация, но такие операции проводят детям с сенсоневральной тугоухостью 4-й степени и глухим.

— У мальчика сенсоневральная тугоухость 2–3-й степени, в таких случаях мы не проводим операцию. Вернуть слух до нормы Илье действительно нельзя, но благодаря консервативной терапии необходимо удержать на том уровне, который есть сейчас, — сказала Екатерина Молчанова.

Она рассказала, что отдельную группу ее пациентов составляют дети с инородными телами в носу и ушах. Приходилось извлекать и арахис, и бумагу, и даже целлофановые пакеты. Но особенно опасно, если в носу окажется батарейка. Всего за несколько минут происходит химический ожог слизистой оболочки полости носа, нарушение трофики хряща перегородки носа и в дальнейшем возникает перфорация перегородки.

— В этом году во время «Волны здоровья», несмотря на то что эта акция направлена на помощь детям, к нам пришел пациент 76 лет. Мы его осмотрели и выявили дефект перегородки носа. Из анамнеза известно, что перегородка носа повреждена химическим ожогом от батарейки в детском возрасте, — рассказала лор.

Пока врачи вели прием на теплоходе, в каждом городе проходили мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Например, в Саратове президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия прогулялся по городскому парку с жителями.

— Надо двигаться, это очевидно. Если нет возможности заниматься спортом, то предлагается прогулка. И очень важно позитивное настроение, надо радоваться тому, что ты дышишь, —сказал он саратовцам.

Лео Бокерия отметил, что большие очереди к врачам, которые принимают детей на теплоходе «Волны здоровья», вовсе не означают, что в регионах плохие специалисты. Просто у московских профессионалов высокая репутация, и людям важно услышать их мнение.

Напомним, что первая «Волна здоровья» состоялась в 2006 году. В последующие годы теплоходы с врачами прошли по Каме, Дону, Волге, Иртышу и Лене. За это время в рамках акции было обследовано около 10 тыс. детей, более 1 тыс. получили бесплатную медицинскую помощь в московских клиниках.