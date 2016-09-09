Минобороны воспользуется ракетой «Ангара-А5В» в решении спецзадач

Минобороны воспользуется тяжелой ракетой-носителем «Ангара-А5В» в решении специальных задач, так как является созаказчиком всего проекта, заявил в интервью корреспонденту «Известий» конструктор космических ракетных комплексов госкорпорации «Роскосмос» Александр Медведев.



«Во-первых, «Ангару-А5В» предполагается задействовать не только в пилотируемых программах, но и в интересах решения специальных задач, обозначим это так. Не нужно забывать, что Минобороны изначально выступало созаказчиком всего проекта по созданию «Ангары», — отметил Медведев.



«Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», первая ракета такого типа, разработанная в РФ после распада СССР. Ее планируется интегрировать в серию многоместных пилотируемых транспортных кораблей России «Федерация», которая должна прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».

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