Минобороны воспользуется ракетой «Ангара-А5В» в решении спецзадач

Министерство является созаказчиком всего проекта, отметил в интервью корреспонденту «Известий» конструктор космических ракетных комплексов госкорпорации «Роскосмос» Александр Медведев
Минобороны воспользуется тяжелой ракетой-носителем «Ангара-А5В» в решении специальных задач, так как является созаказчиком всего проекта, заявил в интервью корреспонденту «Известий» конструктор космических ракетных комплексов госкорпорации «Роскосмос» Александр Медведев.
«Во-первых, «Ангару-А5В» предполагается задействовать не только в пилотируемых программах, но и в интересах решения специальных задач, обозначим это так. Не нужно забывать, что Минобороны изначально выступало созаказчиком всего проекта по созданию «Ангары», — отметил Медведев.
«Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», первая ракета такого типа, разработанная в РФ после распада СССР. Ее планируется интегрировать в серию многоместных пилотируемых транспортных кораблей России «Федерация», которая должна прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».
Читайте полную версию интервью:
«Я предлагаю доработать пилотируемый корабль для лунной экспедиции»
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.