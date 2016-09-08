Прибыль банковского сектора по итогам года ожидается в районе 800 млрд

Сбербанк ожидает прибыль банковского сектора России на уровне 800 млрд рублей по итогам 2016 года. Греф напомнил, что прогноз был на уровне 700–800 млрд.

«Наш прогноз был 700–800 млрд рублей. Я думаю, миллиардов 800 должно быть, триллион — не уверен, маловероятно», — сказал глава крупнейшего банка России, выступая на празднике Высшей школы экономики.

Ранее зампред Центрального банка России Михаил Сухов заявил, что за период с января по август 2016 года российские банки заработали 537 млрд рублей, а за текущий год прибыль может превысить 700 млрд рублей.

Согласно прогнозу ЦБ, публиковавшемуся ранее, прибыль российских банков по итогам 2016 года может составить около 500 млрд рублей.

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