Nord Stream 2 подаст заявку на строительство «Северного потока-2»

Nord Stream 2 в течение двух недель намеревается подать заявку в шведское правительство на выдачу разрешения на строительство трубопровода «Северный поток-2».

«Nord Stream 2 планирует подать заявку на разрешение в правительство Швеции в течение следующих двух недель», — цитирует «РИА Новости» слова представителя компании.

Ранее «Известия» писали, что все партнеры «Газпрома» в строительстве газопровода «Северный поток-2» подтвердили свое участие.

В 2015 году «Газпром», BASF, E.ON, Engie, OMV и Shell подписали соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год по дну Балтийского моря из России в Германию.

Планируется, что трубопровод будет введен в строй к концу 2019 года.