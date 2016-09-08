Nord Stream 2 подаст заявку на строительство «Северного потока-2»

Компания планирует обратиться за разрешением к правительству Швеции в течение двух недель
Nord Stream 2 в течение двух недель намеревается подать заявку в шведское правительство на выдачу разрешения на строительство трубопровода «Северный поток-2».
«Nord Stream 2 планирует подать заявку на разрешение в правительство Швеции в течение следующих двух недель», — цитирует «РИА Новости» слова представителя компании.
Ранее «Известия» писали, что все партнеры «Газпрома» в строительстве газопровода «Северный поток-2» подтвердили свое участие.
В 2015 году «Газпром», BASF, E.ON, Engie, OMV и Shell подписали соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год по дну Балтийского моря из России в Германию.
Планируется, что трубопровод будет введен в строй к концу 2019 года.
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