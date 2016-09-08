Лукашенко одобрил решение паралимпийцев вынести флаг России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил решение спортсменов-паралимпийцев вынести на церемонии открытия Паралимпийских игр флаг России. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, добавившая, что это позиция государственная.

Во время церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро флаг России пронес Андрей Фомочкин. Международный паралимпийский комитет аннулировал аккредитацию белорусского функционера, прошедшего по стадиону с российским флагом.

«Вынос флага во время церемонии открытия — инициатива белорусской делегации. Тем не менее я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — сказала Эйсмонт в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эйсмонт обратила внимание, что нет ни одного доказательства применения паралимпийцами из России запрещенных средств, а спортсмены от участия в соревнованиях были отстранены.

Пресс-секретарь президента Белоруссии отметила, что спортсмены-колясочники намеревались на церемонии открытия Паралимпиады провезти по стадиону «Маракана» флаги Белоруссии и России во главе делегации. Однако, уточнила Эйсмонт, международные спортивные функционеры флаги у них отобрали.

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