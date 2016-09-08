Лукашенко одобрил решение паралимпийцев вынести флаг России

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, уточнившая, что у колясочников отобрали флаги России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил решение спортсменов-паралимпийцев вынести на церемонии открытия Паралимпийских игр флаг России. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, добавившая, что это позиция государственная.
Во время церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро флаг России пронес Андрей Фомочкин. Международный паралимпийский комитет аннулировал аккредитацию белорусского функционера, прошедшего по стадиону с российским флагом.
«Вынос флага во время церемонии открытия — инициатива белорусской делегации. Тем не менее я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — сказала Эйсмонт в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эйсмонт обратила внимание, что нет ни одного доказательства применения паралимпийцами из России запрещенных средств, а спортсмены от участия в соревнованиях были отстранены.
Пресс-секретарь президента Белоруссии отметила, что спортсмены-колясочники намеревались на церемонии открытия Паралимпиады провезти по стадиону «Маракана» флаги Белоруссии и России во главе делегации. Однако, уточнила Эйсмонт, международные спортивные функционеры флаги у них отобрали.
Читайте также:
Паралимпийский комитет Белоруссии избежал санкций за флаг РФ
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.