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Дворкович поручил решить вопросы с премиями российским паралимпийцам

На базе «Озеро Круглое» в четверг российские парапловцы побили восемь мировых рекордов

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович поручил как можно быстрее решить вопросы по премиальным российским паралимпийцам по итогам всероссийских соревнований по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр.

Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что правительство РФ приняло решение о поощрении паралимпийцев. Альтернативные соревнования на уровне Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро проводятся на базе «Озеро Круглое», где в четверг российские парапловцы побили восемь мировых рекордов.

«Дворкович дал поручение, чтобы быстро были решены вопросы по премиальным. Будем также оперативно изучать и сопоставлять с вашими результатами результаты в Рио», — заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на церемонии награждения.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Дворкович поручил решить вопросы с премиями российским паралимпийцам

На базе «Озеро Круглое» в четверг российские парапловцы побили восемь мировых рекордов

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Сергей Лисин

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