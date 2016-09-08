Дворкович поручил решить вопросы с премиями российским паралимпийцам

На базе «Озеро Круглое» в четверг российские парапловцы побили восемь мировых рекордов
Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович поручил как можно быстрее решить вопросы по премиальным российским паралимпийцам по итогам всероссийских соревнований по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр.
Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что правительство РФ приняло решение о поощрении паралимпийцев. Альтернативные соревнования на уровне Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро проводятся на базе «Озеро Круглое», где в четверг российские парапловцы побили восемь мировых рекордов.
«Дворкович дал поручение, чтобы быстро были решены вопросы по премиальным. Будем также оперативно изучать и сопоставлять с вашими результатами результаты в Рио», — заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на церемонии награждения.
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