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Четверг,
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«Техасским стрелком» оказалась девушка

После расстрела в школе города Алпайн она покончила с собой

Виновницей стрельбы в техасском городе Алпайн оказалась ученица одного из местных учебных заведений.

Шериф округа Брюстер Ронни Додсон заявил, что девушка покончила с собой, а рядом с ее телом было обнаружено оружие, сообщает AP.

MailOnline уточняет, что тело стрелявшей девушки было найдено в туалете.

Цели и мотивы девушки-стрелка пока неизвестны.

Также уточняется, что получившей ранения в результате инцидента оказалась одна из учениц. Помимо нее, ранения получил один из сотрудников полиции, в него по ошибке выстрелил коллега. Оба пострадавших находятся в больнице.

17-летний школьник Уильям Батлер сообщил NBC, что в момент стрельбы испытывал ужас.

«Все вокруг кричали и бежали куда глаза глядят. Было не ясно, что происходит», — сказал он.

Ранее «Известия» писали, что стрелок в американском городе Алпайн штата Техас, из-за которого были закрыты все школы населенного пункта, свел счеты с жизнью.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

«Техасским стрелком» оказалась девушка

После расстрела в школе города Алпайн она покончила с собой

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