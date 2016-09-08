«Техасским стрелком» оказалась девушка

После расстрела в школе города Алпайн она покончила с собой
Виновницей стрельбы в техасском городе Алпайн оказалась ученица одного из местных учебных заведений.
Шериф округа Брюстер Ронни Додсон заявил, что девушка покончила с собой, а рядом с ее телом было обнаружено оружие, сообщает AP.
MailOnline уточняет, что тело стрелявшей девушки было найдено в туалете.
Цели и мотивы девушки-стрелка пока неизвестны.
UPDATE: Female shooter shoots student at Texas high school, kills self, police say https://t.co/vVvoJe0o97 pic.twitter.com/PCPtbFPElT— Fox News (@FoxNews) 8 сентября 2016 г.
Также уточняется, что получившей ранения в результате инцидента оказалась одна из учениц. Помимо нее, ранения получил один из сотрудников полиции, в него по ошибке выстрелил коллега. Оба пострадавших находятся в больнице.
17-летний школьник Уильям Батлер сообщил NBC, что в момент стрельбы испытывал ужас.
«Все вокруг кричали и бежали куда глаза глядят. Было не ясно, что происходит», — сказал он.
Ранее «Известия» писали, что стрелок в американском городе Алпайн штата Техас, из-за которого были закрыты все школы населенного пункта, свел счеты с жизнью.
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