Су-27 успешно выполнили боевые задачи во время учений

Истребители Су-27 Южного военного округа (ЮВО) успешно выполнили свои боевые задачи и в ходе учений уничтожили условные диверсионные группы на побережье Крыма.

По легенде, противник высадил несколько десантных групп на побережье полуострова, которые оборудовали необходимые объекты инфраструктуры для обороны занятых позиций, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Летный состав отработал применение неуправляемых авиационных ракет и авиабомб массой 250 кг по наземным целям, поразив все мишени на полигоне», — уточняется в сообщении.

По данным Минобороны, в учениях приняли участие до десяти экипажей Су-27 ЮВО.