Су-27 успешно выполнили боевые задачи во время учений

Истребители ЮВО РФ уничтожили условные диверсионные группы на побережье Крыма
Истребители Су-27 Южного военного округа (ЮВО) успешно выполнили свои боевые задачи и в ходе учений уничтожили условные диверсионные группы на побережье Крыма.
По легенде, противник высадил несколько десантных групп на побережье полуострова, которые оборудовали необходимые объекты инфраструктуры для обороны занятых позиций, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Летный состав отработал применение неуправляемых авиационных ракет и авиабомб массой 250 кг по наземным целям, поразив все мишени на полигоне», — уточняется в сообщении.
По данным Минобороны, в учениях приняли участие до десяти экипажей Су-27 ЮВО.
Выполнение учебно-боевых задач летными экипажами #ЗВО в рамках СКШУ #Кавказ2016 pic.twitter.com/tyYlnCAGyn— Минобороны России (@mod_russia) 8 сентября 2016 г.
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