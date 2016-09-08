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Су-27 успешно выполнили боевые задачи во время учений

Истребители ЮВО РФ уничтожили условные диверсионные группы на побережье Крыма

Истребители Су-27 Южного военного округа (ЮВО) успешно выполнили свои боевые задачи и в ходе учений уничтожили условные диверсионные группы на побережье Крыма.

По легенде, противник высадил несколько десантных групп на побережье полуострова, которые оборудовали необходимые объекты инфраструктуры для обороны занятых позиций, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Летный состав отработал применение неуправляемых авиационных ракет и авиабомб массой 250 кг по наземным целям, поразив все мишени на полигоне», — уточняется в сообщении.

По данным Минобороны, в учениях приняли участие до десяти экипажей Су-27 ЮВО.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Су-27 успешно выполнили боевые задачи во время учений

Истребители ЮВО РФ уничтожили условные диверсионные группы на побережье Крыма

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