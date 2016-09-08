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Четверг,
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Власти США арестовали подозреваемых во взломе почты директора ЦРУ

Хакеры входили в киберпреступную группировку под названием Crackas with Attitude

Жители штата Северная Каролина задержаны по подозрению в причастности к  кибервзлому личной электронной почты директора ЦРУ Джона Бреннана. По данным властей США, задержанные входили в киберпреступную группировку под названием Crackas with Attitude. Группировка имела доступ к личным электронным данным ряда чиновников США.

22-летний Эндрю Боггз и 24-летний Джастин Ливерман арестованы правоохранительными органами США.

В прокуратуре города Александрия (штат Вирджиния) уточнили, что обвинение располагает перепиской Боггза с одним из участников группировки. В ней подозреваемый заявлял, что работает над взломом агентства, которым руководит «Жертва 1».

Около года назад сайт политических разоблачений Wikileaks начал публиковать материалы, которые, как утверждалось, были похищены с электронного почтового ящика директора ЦРУ.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Власти США арестовали подозреваемых во взломе почты директора ЦРУ

Хакеры входили в киберпреступную группировку под названием Crackas with Attitude

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