Ученые выяснили, почему подростки резко толстеют

Дети от 10 до 12 лет набирают вес из-за снижения энергопотребления в состоянии покоя без потери аппетита
Биологи британского университета Эксетера провели исследование и нашли одну из причин резкого развития ожирения у подростков. Специалисты выяснили, что в возрасте от 10 до 12 лет у детей быстро снижается энергопотребление организма в состоянии покоя, однако они не начинают меньше хотеть есть.
Глава группы биологов из британского университета Терри считает, что детское ожирение и диабет — это самые опасные проблемы для здоровья человечества. Об этом говорится в статье, которую опубликовал International Journal of Obesity.
«Результаты нашего исследования показывают, почему подростки начинают толстеть во время полового созревания. Кроме того, стало ясно, в каком направлении нужно двигаться, чтобы найти пути решения этой проблемы», — уточнил ученый.
Стоит отметить, что исследование британских ученых длилось целых 12 лет.
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