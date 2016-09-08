Пять человек стали жертвами теракта в сирийском Джараблусе

12 человек получили ранения и были госпитализированы в больницы турецкой провинции Газиантеп
В результате теракта, который совершили боевики террористической группировки ИГ (запрещена в России и ряде других стран) в сирийском городе Джараблус близ границы с Турцией, погибли пять человек. Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.
В настоящий момент все раненые доставлены в больницы турецкой провинции Газиантеп. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на турецкие службы безопасности.
Напомним, что Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.
При этом официальная Анкара оказывает поддержку силам «Сирийской свободной армии». Союзники уже контролируют 90-километровую линию вдоль границы.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.