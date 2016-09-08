Пять человек стали жертвами теракта в сирийском Джараблусе

В результате теракта, который совершили боевики террористической группировки ИГ (запрещена в России и ряде других стран) в сирийском городе Джараблус близ границы с Турцией, погибли пять человек. Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

В настоящий момент все раненые доставлены в больницы турецкой провинции Газиантеп. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на турецкие службы безопасности.

Напомним, что Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.

При этом официальная Анкара оказывает поддержку силам «Сирийской свободной армии». Союзники уже контролируют 90-километровую линию вдоль границы.