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Пять человек стали жертвами теракта в сирийском Джараблусе

12 человек получили ранения и были госпитализированы в больницы турецкой провинции Газиантеп

В результате теракта, который совершили боевики террористической группировки ИГ (запрещена в России и ряде других стран) в сирийском городе Джараблус близ границы с Турцией, погибли пять человек. Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.  

В настоящий момент все раненые доставлены в больницы турецкой провинции Газиантеп. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на турецкие службы безопасности.

Напомним, что Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.

При этом официальная Анкара оказывает поддержку силам «Сирийской свободной армии». Союзники уже контролируют 90-километровую линию вдоль границы. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Пять человек стали жертвами теракта в сирийском Джараблусе

12 человек получили ранения и были госпитализированы в больницы турецкой провинции Газиантеп

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