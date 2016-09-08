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Четверг,
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Бобровский: в игре сборной России была суета, но хорошо, что выиграли

Голкипер сборной РФ по хоккею рассказал о своих впечатлениях после игры с командой Чехии, которая завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян

Голкипер хоккейной сборной России Сергей Бобровский заявил, что в действиях россиян во время выставочного матча перед Кубком мира против команды Чехии было немного суеты.

«Ребята бились, ребята работали и на пятаке играли, это первая игра для всех. Было немного суеты и в моей игре, и в игре ребят, мы только сыгрываемся. Но хорошо, что выиграли сегодня», — приводит «РИА Новости» слова Бобровского.

Также, по мнению голкипера, на маленькой площадке одна команда не сможет доминировать на протяжении всего матча.

«Честно сказать, я считаю, что в наше время на маленьких площадках не будет команды, которая будет доминировать 60 минут, — там мастеровитые ребята, у которых большой опыт игры в НХЛ, это равная игра. Тем и интересен турнир (Кубок мира), что каждый матч неизвестно, в какую сторону перевесит чаша весов», — добавил Бобровский.

Ранее «Известия» писали, что сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 4:3 в первом выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира на льду петербургского СК «Юбилейный».

Второй матч в рамках подготовки к Кубку мира пройдет в Праге также между Россией и Чехией 10 сентября.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Бобровский: в игре сборной России была суета, но хорошо, что выиграли

Голкипер сборной РФ по хоккею рассказал о своих впечатлениях после игры с командой Чехии, которая завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян

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Сергей Лисин

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