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Операция по спасению людей в районе Монблана прервана до утра

Туристы оказались заблокированы на фуникулере в горном массиве

Сотрудники французской и итальянской служб спасения прервали на ночь операцию по оказанию помощи людям, которые были заблокированы на фуникулере в горном массиве Монблан.

Как передает агентство «Интерфакс», ссылаясь на французские СМИ, такое решение было принято из соображений безопасности.

По данным информагентства, изначально в фуникулере находилось около 110 человек. Из-за технических неполадок они оказались заблокированы на высоте, превышающей 3 тыс. м, во время путешествия между вершиной Эгюий-дю-Миди и пиком Хельбронер.

До наступления темноты спасателям удалось эвакуировать на вертолетах около 50 человек. Остальные 60 останутся в фуникулере до утра. Как заверяют сотрудники спасательных служб, жизни этих людей находятся в безопасности.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Операция по спасению людей в районе Монблана прервана до утра

Туристы оказались заблокированы на фуникулере в горном массиве

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