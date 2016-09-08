Операция по спасению людей в районе Монблана прервана до утра

Туристы оказались заблокированы на фуникулере в горном массиве
Сотрудники французской и итальянской служб спасения прервали на ночь операцию по оказанию помощи людям, которые были заблокированы на фуникулере в горном массиве Монблан.
Как передает агентство «Интерфакс», ссылаясь на французские СМИ, такое решение было принято из соображений безопасности.
По данным информагентства, изначально в фуникулере находилось около 110 человек. Из-за технических неполадок они оказались заблокированы на высоте, превышающей 3 тыс. м, во время путешествия между вершиной Эгюий-дю-Миди и пиком Хельбронер.
До наступления темноты спасателям удалось эвакуировать на вертолетах около 50 человек. Остальные 60 останутся в фуникулере до утра. Как заверяют сотрудники спасательных служб, жизни этих людей находятся в безопасности.
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