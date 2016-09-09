«Снижение подростковых абортов произошло из-за бесплодия»

По данным Росстата, за последние три года количество абортов, сделанных девочками-подростками до 18 лет, снизилось более чем в два раза: с 20 тыс. до 9 тыс. в год. О том, почему эта статистика не связана с повышением нравственности, как не допустить бесплодия и почему ревакцинация от вируса, который является причиной рака у женщин, не вошла в национальный календарь прививок детям, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказала руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И. Кулакова Елена Уварова.

— За счет чего снижается количество прерываний беременности у подростков?

— Можно было бы предположить, что это происходит, потому что современные подростки более информированы. Но у меня как у главного специалиста страны возникает другая мысль:количество абортов снижается из-за ухудшения состояния здоровья подростков —они не могут зачать. У многих современных девочек, возможно, понижен овариальный резерв яичников —каждая яйцеклетка как бриллиант.

— А как обстоят дела у мальчиков?

— Еще хуже. Если раньше мы считали по 10–20 млн мужских половых клеток в одном миллилитре спермы, то сейчас мы говорим о миллионе. Сегодня в 56% бездетных пар бесплодный мужчина.

— По данным Росстата, в России год от года растет смертность от злокачественных опухолей. При этом онкологи отмечают, что рак шейки матки —одна из самых часто встречающихся форм. Есть ли способ предотвратить эту болезнь?

— Рак шейки матки очень помолодел, мы теряем женщин, которым нет и 27 лет. Доказано, что некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ) являются причиной онкологии. При этом в 80% женщины заражаются в первые два года с начала половой жизни. Поэтому я призываю всех родителей сделать своим детям прививки от ВПЧ. Кстати, и самим родителям тоже нужно прививаться. Даже если в организме уже есть ВПЧ, прививка защитит от других типов вируса. Я, например, сделала прививку в 55 лет.

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«Число подростковых абортов снизилось из-за бесплодия»