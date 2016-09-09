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«Надеюсь, что в следующем году Россия примет участие в работе ПАСЕ»

Голландский парламентарий Тини Кокс рассказал, как в Европе изменилось отношение к российским выборам и высказал надежду, что вскоре российская делегация вновь появится в Страсбурге

После встречи президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным голландский парламентарий Тини Кокс дал интервью корреспонденту «Известий» Ангелине Галаниной, в котором высказал надежду, что вскоре российская делегация вновь появится в Страсбурге. Он также рассказал, как в Европе изменилось отношение к российским выборам и признает ли ассамблея результаты выборов в Крыму. 

— Как прошли переговоры членов ПАСЕ с председателем нижней палаты Сергеем Нарышкиным?Каковы итоги встречи? 

— Я очень надеюсь, что со следующего года Российская Федерация будет принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Верю, что сложившаяся ненормальная ситуация урегулируется, и один из самых крупных членов Европейского совета —Россия —будет представлен в ПАСЕ. 

— Есть что-нибудь еще положительное в этих выборах, помимо самостоятельности ЦИК? 

— Важно, что в выборном процессе задействованы силы разных политических партий. Но гораздо важнее даже не это, а соблюдение демократических принципов —право голоса должно быть у каждого. И если кто-то из избирателей захочет выразить недовольство процедурой голосования и выйти с протестом на улицу, то это его право. И отношение к людям со стороны политиков должно быть, как к своим детям.  

— Что вы думаете по поводу применения на выборах технических средств контроля —видеокамер, электронных урн (КОИБ), устройств сенсорного голосования (КЭГ)?

— Все эти нововведения, безусловно, хороши, мне еще с Чуровым приходилось дискутировать на этот счет. Он демонстрировал мне, какое Россия имеет современное техническое оснащение, и я тогда ему сказал, что в моей стране такого нет. И гаджеты не главное. В основе должно лежать прежде всего доверие к системе. В Европе меньше правил, нежели в России, и в плане организации выборов всё гораздо проще. Я, например, могу сфотографировать свой бюллетень наiPhoneи показать всем эту фотографию. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

«Путин поступил мудро, выбрав председателем ЦИК именно Эллу Памфилову»

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

«Надеюсь, что в следующем году Россия примет участие в работе ПАСЕ»

Голландский парламентарий Тини Кокс рассказал, как в Европе изменилось отношение к российским выборам и высказал надежду, что вскоре российская делегация вновь появится в Страсбурге

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