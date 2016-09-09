«С идеей второго стола для «Ангары» повременим из-за финансирования»

Генеральный конструктор космических ракетных комплексов госкорпорации «Роскосмос»Александр Медведев в интервью корреспонденту «Известий» Ивану Чеберко рассказал о том, как, по его мнению, можно отказаться от чересчур сложной четырехпусковой схемы пилотируемой экспедиции к Луне.

—Александр Алексеевич, дискуссии о целесообразности создания сверхтяжелой ракеты возобновились после того, как выяснилось, что четырехпусковая схема лунной экспедиции, представленная ранее ракетно-космической корпорацией «Энергия», реализована быть не может. Потому что на Восточном нет возможности создать для этого всю необходимую инфраструктуру, а именно второй стартовый стол для «Ангары»...

— Два стола для «Ангары» на Восточном планировалось до ноября прошлого года. Потом проект Федеральной космической программы ощутимо сократили (с 2 трлн рублей до 1,4 трлн рублей. — «Известия»), и с идеей второго старта нам пришлось пока повременить. Бюджет строительства второго стола со всей совокупностью инфраструктуры составлял порядка 100 млрд рублей. Это как раз был стол, предназначенный для пусков «Ангары-А5», «Ангары-А5П» и «Ангары-А5В». Первый стол, который в планах остался, предназначался для запусков «Ангары-А5» и «Ангары-А5П». Второй стол специально должен был делаться под пилотируемую программу, то есть пуски ракет «Ангары-А5П» и «Ангары-А5В».

С учетом потребностей национальной лунной программы мы предусматривали многопусковую схему, при которой на орбиту выводились бы отдельно лунный корабль, отдельно посадочный модуль и разгонные блоки. Понятно, что космонавты там не должны долго летать, но главное, что разгонный блок ДМ содержит кислород, и он там долго нас ждать не будет, максимум несколько дней. Поэтому и ставилась задача минимизировать интервал между пусками, сократив его до нескольких дней. Когда второй стол решили не строить, то мы, оказавшись в откровенно сложной ситуации, вынуждены были придумать, как с единственного оставшегося стола запускать пилотируемые комплексы. При этом понятно, что мы не сможем там обеспечить тот же функционал, что и на втором столе, в тот же короткий —в несколько дней —временной промежуток между стартами. Для этого нам бы пришлось вообще на корню переделать весь проект стартового стола, и опять бы встал вопрос с финансированием и со сроками. Не будем забывать, что перед нами стоит задача обеспечить старт «Ангары-А5П» с новым пилотируемым кораблем с Восточного в 2021 году.

Эту задачу и сейчас реализовать очень трудно, а если бы мы занимались перепроектированием стартового комплекса, то точно не успели бы. Поэтому мы, сильно не меняя проект, нашли инженерное решение, которое позволило минимальными средствами расширить функционал единственной стартовой позиции для «Ангары» на Восточном. Чтобы с него можно было осуществлять пилотируемые пуски и с учетом определенных доработок после 2025 года запускать оттуда и «Ангару-А5В». Но при этом мы точно теряем возможность осуществлять запуски часто, раз в несколько дней. С единственным столом интервал между стартами составит примерно от недели до 10 дней.

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«Я предлагаю доработать пилотируемый корабль для лунной экспедиции»