МПК лишил аккредитации еще одного члена белорусской делегации

Еще один представитель белорусской делегации был лишен аккредитации на Паралимпийские игры, проходящие в Рио-де-Жанейро.

«Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды. Проведение политической акции в ходе Паралимпиады недопустимо. Белорусская команда официально предупреждена о недопустимости подобных действий», - сообщает агентство Белта, ссылаясь на председателя Паралимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля.

Ранее МПК аннулировал аккредитацию представителя белорусской делегации Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро вынес на стадион «Маракана» флаг России.



Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу России на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и не допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2016.



Ранее МПК принял решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио на основании расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая выявила, что в период с 2012 по 2015 год якобы были подменены допинг-пробы 35 спортсменов из сборной РФ.

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