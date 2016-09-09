Известный боксер Роман Романчук умер от сердечного приступа

Обладатель Кубка мира, призер чемпионатов мира и Европы по боксу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу Роман Романчук скончался на 38-м году жизни от сердечного приступа.

«Это правда, причина - сердечный приступ», - приводит ТАСС слова тренера клуба «КИТЭК», где Романчук начинал спортивную карьеру, Светланы Андреевой.

Роман Романчук также известен тем, что летом 2008 года перед пекинской Олимпиадой у него произошел конфликт в городе Владивосток с местным жителем. По итогу конфликтной ситуации оппонент Романчука получил тяжелое ранение головы из травматического пистолета «Оса» и позднее скончался. В марте 2009 года суд Фрунзенского района Владивостока признал боксера виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Представители обеих сторон обжаловали приговор, в результате Роман Романчук был признан виновным в «причинении смерти по неосторожности» и приговорен к одному году двум месяцам лишения свободы.

В декабре 2009 года Романчук вышел на свободу и заявил о своем желании вернуться на ринг. Но травма не позволила спортсмену возобновить карьеру, он планировал заняться тренерской деятельностью.