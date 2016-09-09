Северная Корея могла испытать ядерное устройство мощностью 30 килотонн

Руководство Северной Кореи могло провести испытания ядерного устройства мощностью от 20 до 30 килотонн. Такое заявление сделал эксперт калифорнийского института международных исследований Джеффри Льюис, ссылаясь на данные сейсмологов.



«Это крупнейшее испытание, которое до сих пор проводила КНДР, 20-30 килотонн, не меньше»,— приводит агентство Рейтер слова Льюиса.



В районе ядерного полигона в КНДР утром 9 сентября было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой около 5.0. В Министерстве обороны Южной Кореи не исключили, что толчки имеют искусственное происхождение и что северокорейская сторона могла провести ядерное испытание. В южнокорейском военном ведомстве добавили, что эпицентр залегал на глубине 2 тыс. метров под землей.

Согласно данным китайского сейсмологического центра и американской геологической службы, сейсмическое событие произошло на поверхности, оно могло быть взрывом.



Отметим, что эпицентр толчков располагается в том же районе, в котором были зафиксированы подземные толчки во время ядерного испытания в начале этого года.

В пятницу Северная Корея отмечает 68 лет со дня провозглашения Корейской народно-демократической республики (КНДР).