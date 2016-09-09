Трамп: я бы поймал бен Ладена задолго до терактов 11 сентября

Кандидат в президенты США от партии республиканцев напомнил, что ранее он выступал против вторжения американских войск в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если бы он занимал должность главы Соединенных Штатов, то добился бы поимки главаря террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена до терактов 11 сентября 2001 года.
«Я бы проводил более жесткий курс в противодействии терроризму. Бен Ладена поймали бы давным-давно, задолго до его устранения и до обрушения Всемирного торгового центра», - приводит агентство ТАСС слова Трампа, выступившего перед своими сторонниками в Кливленде (штат Огайо).
Миллиардер напомнил, что он, будучи еще предпринимателем, выступал против вторжения войск США в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.
«Я делал такие заявления непосредственно в начале войны, а некоторые - задолго до ее начала. Я всегда говорил, что это (использование американских войск) является плохой идеей», - добавил республиканец, процитировав свои интервью от 2003 года.
Отметим, что этими высказываниями Трамп отверг обвинения своей соперницы в борьбе за президентское кресло экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, ранее заявившую, будто миллиардер в 2002 году в интервью высказывался в поддержку вторжения в Ирак.
Ранее «Известия» писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него существует секретный план по изменению национальной безопасности в целом и по борьбе с «Исламским государством» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в России) в частности. По словам миллиардера, последние годы Вашингтон проводил «самую глупую» внешнюю политику и только ему по силам «сделать Америку снова великой».
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