Российская армия доставила в Алеппо три тонны продуктов для беженцев

Российские военнослужащие доставили в осажденный город Алеппо гуманитарную помощь. Три тонны продовольствия получили беженцы из восточных районов города, где идут ожесточенные бои с террористами.



«Консервы мясные, рыбные, крупа. Хотим отметить, что люди поверили в нашу помощь и продолжают выход через гуманитарные коридоры»,— приводит «РИА Новости» слова представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Амира Демликамова.



По данным агентства, часть продуктов российские военные отдадут семьям сирийских солдат, погибших в боях за Алеппо.



Отмечается, что жители города выразили благодарность российской стороне за гуманитарную и военную поддержку.



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