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Сирена Уильямс проиграла в полуфинале US Open Каролине Плишковой

Американская теннисистка покинет первое место рейтинга, который будет опубликован на следующей неделе

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла одержать победу в полуфинале турнира US Open над представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Матч закончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Таким образом, Уильямс не вышла в финал, который пройдет 11 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщили в пресс-службе Женской теннисной ассоциации (WTA), Уильямс покинет первое место рейтинга, который опубликуют на следующей неделе. Первую строчку отдадут немке Ангелике Кербер.

За право выступить в финале US Open Кербер сразится с датчанкой Каролин Возняцки.

US Open проходит в 136-й раз и является финальным в сезоне этапом серии Большого шлема.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Сирена Уильямс проиграла в полуфинале US Open Каролине Плишковой

Американская теннисистка покинет первое место рейтинга, который будет опубликован на следующей неделе

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Сергей Лисин

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