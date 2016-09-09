Еще одного члена сборной Белоруссии отстранили от Паралимпиады в Рио

Международный Паралимпийский комитет (IPC) лишил аккредитации на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро еще одного представителя белорусской делегации. Об этом сообщил председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

По его словам, кроме Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпиады пронес по стадиону флаг России, Рио вынужден покинуть один из руководителей сборной Белоруссии. Его имя пока не сообщается, передает «РИА Новости».

Ранее IPC лишил аккредитации на Играх члена белорусской национальной команды Андрея Фомочкина за то, что тот на церемонии открытия пронес российский флаг. Ему удалось пройти с триколором по стадиону примерно четверть круга, после чего флаг конфисковали организаторы. Всю сборную Белоруссии IPC наказывать не стал, потому что Фомочкин не является спортсменом или тренером.

Напомним, паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства, которая заявила, что в России существует «государственная допинг-система».

В России и Белоруссии поступок Фомочкина приветствовали. Кроме того пользователи Facebook объявили флэшмоб в поддержку отстраненной паралимпийской сборной России. 18 сентября они собираются не заходить в соцсеть в знак протеста против того, что делегация России 7 сентября не вышла на стадион «Маракана» в Рио.