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Польша временно прекратила поставки газа на Украину

Причиной приостановки стала разгерметизация магистрального газопровода во Львовской области

Польша временно приостановила поставки газа на Украину из-за разгерметизации магистрального газопровода во Львовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

«Во Львовской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, временно прекращен импорт газа из Польши. Ведутся ремонтные работы», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, 25 ноября 2015 года Киев прекратил закупку российского газа. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в Евросоюзе, объясняя это низкой ценой. Ранее сообщалось, что в III квартале 2016 года Киев планирует закупить около 3 млрд кубометров газа со всех направлений.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Польша временно прекратила поставки газа на Украину

Причиной приостановки стала разгерметизация магистрального газопровода во Львовской области

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