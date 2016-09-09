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Путин освободил Астахова от должности детского омбудсмена

Ранее в Совете Федерации сообщали об отставке уполномоченного по правам ребенка после выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при президенте по правам детей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин своим указом освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по собственному желанию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле исходят из того, что Павел Астахов намерен покинуть свой пост. При этом он отмечал, что пока не видел соответствующих указов.

Ранее в Совете Федерации заявляли об отставке Астахова после выборов в Госдуму, которые пройдут 18 сентября. При этом сам омбудсмен говорил о том, что подал заявление об отставке 1 июля.

Напомним, критика на Павла Астахова обрушилась после его посещения детей, выживших после трагедии на Сямозере. Омбудсмен спросил у одного из них: «Ну что, как поплавали?» После этого в Сети появилась петиция с призывом отправить Астахова в отставку. Петецию подписали более 150 тыс. человек.

Трагедия в лагере на Сямозере в Карелии произошла 18 июня. Дети вместе с инструкторами отправились на водную прогулку. Во время шторма лодки перевернулись. В результате трагедии погибли 14 детей.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Путин освободил Астахова от должности детского омбудсмена

Ранее в Совете Федерации сообщали об отставке уполномоченного по правам ребенка после выборов в Госдуму

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