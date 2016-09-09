Лавров ждет Керри в Женеве для переговоров по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри сегодня, 9 сентября, как ожидается, проведут в Женеве очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии.

«Дискуссия состоится вслед за недавними переговорами по Сирии и будет сосредоточена на уменьшении насилия, расширении гуманитарной помощи сирийскому народу и движению к политическому урегулированию», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби.

Лавров прибыл в Женеву еще в четверг. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook сообщила, что российская делегация будет находиться в полной готовности к переговорам до утра 9 сентября, но американская сторона не дала четкого ответа, состоятся переговоры или нет.

Как сообщали «Известия», накануне поздно вечером министр иностранных дел России провел в Женеве переговоры со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Темами беседы Лаврова и де Мистуры стали расширение гуманитарного доступа в районе Алеппо, а также соблюдение режима прекращения огня в Сирии и запуск межсирийского политического процесса.

С Джоном Керри Сергей Лавров в очередной раз общался в четверг по телефону. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают поиск компромиссов по урегулированию в Сирии, остались некоторые несогласованные вопросы.