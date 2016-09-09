В аппарате Астахова пока не видели указа об отставке омбудсмена

В аппарате Павла Астахова пока не видели указа президента России Владимира Путина об отставке уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы детского омбудсмена.

«Новость видел, указа не видел. Мы указы не комментируем, указ должен появиться, по идее, на сайте Кремля. Пока я этого не видел», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен должен покинуть пост после своего 50-летнего юбилея 8 сентября или после выборов в Госдуму, которые пройдут 18 сентября.

Напомним, ранее в пятницу Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности. При этом накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле исходят из того, что Астахов намерен покинуть свой пост. Уполномоченным при президенте РФ по правам детей была назначена глава благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ и мать шестерых детей Анна Кузнецова.



Павла Астахова начали критиковать после его визита в больницу к детям, выжившим при трагедии в карельском лагере на Сямозере. Тогда омбудсмен спросил у одного из детей: «Ну что, как поплавали?» После слов Астахова в Сети появилась петиция с призывом отправить его в отставку. Петицию подписали более 150 тыс. человек.



Трагедия в лагере на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 детей, произошла 18 июня. Дети вместе с инструкторами отправились на водную прогулку. Во время шторма лодки перевернулись.

