В Финляндии состоялась переписка между президентом и 6-летней девочкой

Девочка рассуждала в послании, что хочет стать королевой, но для этого ей нужен настоящий дворец. Лаура выразила готовность переехать в президентский дворец, а в обмен предоставить президенту страны квартиру в пригороде Хельсинки.

Официальный ответ от президента Финляндии девочка получила в четверг. Нийнисте выразил сожаление, что не может заключить подобную сделку. Президент Финляндии уточнил, что сам временно пользуется дворцом и резиденцией Мянтюниеми.

Факт получения письма от президента стал достоянием общественности и сюжетом для местных СМИ. Родители ребенка отмечают, что их обрадовал сам факт ответа первого лица страны на письмо девочки.

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