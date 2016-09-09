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В Финляндии состоялась переписка между президентом и 6-летней девочкой

Шестилетняя жительница пригорода Хельсинки Лаура Хонканиеми в письме предложила президенту Финляндии Саули Нийнисте переехать из дворца в ее квартиру

Девочка рассуждала в послании, что хочет стать королевой, но для этого ей нужен настоящий дворец. Лаура выразила готовность переехать в президентский дворец, а в обмен предоставить президенту страны квартиру в пригороде Хельсинки.

Официальный ответ от президента Финляндии девочка получила в четверг. Нийнисте выразил сожаление, что не может заключить подобную сделку. Президент Финляндии уточнил, что сам временно пользуется дворцом и резиденцией Мянтюниеми.

Факт получения письма от президента стал достоянием общественности и сюжетом для местных СМИ. Родители ребенка отмечают, что их обрадовал сам факт ответа первого лица страны на письмо девочки.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В Финляндии состоялась переписка между президентом и 6-летней девочкой

Шестилетняя жительница пригорода Хельсинки Лаура Хонканиеми в письме предложила президенту Финляндии Саули Нийнисте переехать из дворца в ее квартиру

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