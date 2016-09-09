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Медведев и Обама дважды пообщались в Лаосе

По информации источника, премьер-министр России и президент США не обсуждали конкретных тем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама дважды пообщались на площадке саммитов в Лаосе. Об этом сообщил источник, входивший в состав делегации РФ.

По его словам, Медведев и Обама перекинулись парой приветственных фраз перед церемонией фотографирования 8 сентября, в день работы саммитов. 

«Пожали руки, перекинулись парой фраз», — рассказал он агентству «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова сообщала, что Медведев и Обама пообщались «на ногах» в среду, 7 сентября, на торжественном приеме участников мероприятий от имени премьер-министра Лаоса.

По информации источников «Известий», в официальном графике российского премьера встреча с Обамой не значилась. 

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Медведев и Обама дважды пообщались в Лаосе

По информации источника, премьер-министр России и президент США не обсуждали конкретных тем

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