Медведев и Обама дважды пообщались в Лаосе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама дважды пообщались на площадке саммитов в Лаосе. Об этом сообщил источник, входивший в состав делегации РФ.

По его словам, Медведев и Обама перекинулись парой приветственных фраз перед церемонией фотографирования 8 сентября, в день работы саммитов.

«Пожали руки, перекинулись парой фраз», — рассказал он агентству «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова сообщала, что Медведев и Обама пообщались «на ногах» в среду, 7 сентября, на торжественном приеме участников мероприятий от имени премьер-министра Лаоса.

По информации источников «Известий», в официальном графике российского премьера встреча с Обамой не значилась.

