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Пятница,
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Астахов прокомментировал назначение Кузнецовой детским омбудсменом

Бывший уполномоченный по правам ребенка назвал выбор президента России мудрым

Экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов прокомментировал назначение Анны Кузнецовой на пост детского омбудсмена.

«Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек, и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще!» — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности. Уполномоченным при президенте РФ по правам детей была назначена глава благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ и мать шестерых детей Анна Кузнецова. 

Напомним, Павла Астахова начали критиковать после его визита в больницу к детям, выжившим после трагедии в карельском лагере на Сямозере. Тогда омбудсмен спросил у одного из детей: «Ну что, как поплавали?» После слов Астахова в Сети появилась петиция с призывом отправить его в отставку. Петицию подписали более 150 тыс. человек.

Трагедия в лагере на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 детей, произошла 18 июня. Дети вместе с инструкторами отправились на водную прогулку. Во время шторма лодки перевернулись.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Астахов прокомментировал назначение Кузнецовой детским омбудсменом

Бывший уполномоченный по правам ребенка назвал выбор президента России мудрым

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