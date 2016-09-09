Москва выразила озабоченность в связи с ядерными испытаниями КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что резолюции СБ ООН должны строго выполняться
Москва серьезно озабочена ядерными испытаниями КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы серьезно озабочены проведением испытания [КНДР]. Резолюции СБ ООН должны строго выполняться», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Министр также добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с главой МИД Японии.
Как писали «Известия» ранее, источник в силовых структурах России сообщил, что мощность испытаний в КНДР могла составлять 30 килотонн.
Напомним, около 09.30 по местному времени (03.30 мск) в пятницу, 9 сентября, в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР. При этом южнокорейские военные сообщили о мощности взрыва в 10 килотонн. Специалисты отметили, что в случае подтверждения этих данных, испытания станут крупнейшими в истории КНДР.
Позднее в пятницу северокорейские власти заявили о том, что намерены продолжать наращивать ядерный потенциал страны, а также о том, что КНДР способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.
Также «Известия» писали, что СБ ООН 9 сентября по просьбе Южной Кореи, Японии и США проведет экстренное заседание, на котором пройдет обсуждение проведенных КНДР испытаний. Кроме того, сообщалось, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. В ходе переговоров лидеры обсудили ответные меры.
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