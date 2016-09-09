Москва выразила озабоченность в связи с ядерными испытаниями КНДР

Москва серьезно озабочена ядерными испытаниями КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы серьезно озабочены проведением испытания [КНДР]. Резолюции СБ ООН должны строго выполняться», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Министр также добавил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с главой МИД Японии.

Как писали «Известия» ранее, источник в силовых структурах России сообщил, что мощность испытаний в КНДР могла составлять 30 килотонн.



Напомним, около 09.30 по местному времени (03.30 мск) в пятницу, 9 сентября, в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР. При этом южнокорейские военные сообщили о мощности взрыва в 10 килотонн. Специалисты отметили, что в случае подтверждения этих данных, испытания станут крупнейшими в истории КНДР.

Позднее в пятницу северокорейские власти заявили о том, что намерены продолжать наращивать ядерный потенциал страны, а также о том, что КНДР способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

Также «Известия» писали, что СБ ООН 9 сентября по просьбе Южной Кореи, Японии и США проведет экстренное заседание, на котором пройдет обсуждение проведенных КНДР испытаний. Кроме того, сообщалось, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. В ходе переговоров лидеры обсудили ответные меры.

