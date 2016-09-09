В Италии автомобиль въехал в толпу людей, около 30 пострадали

В Италии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей. Пострадали около 30 человек, включая 11-месячного ребенка.

Инцидент произошел в итальянском городе Нуле на Сардинии в ночь на пятницу, когда на улицах находилось много людей по случаю местного праздника.

Около 01.30 по местному времени 43-летний ветеринар Костантино Гатту, находившийся за рулем Fiat Panda, потерял контроль над управлением и врезался в толпу на главной улице города. В результате случившегося ранения разной степени тяжести получили около 30 человек, сообщает «РИА Новости».

После этого автомобиль виновника происшествия был заблокирован толпой, а когда Гатту вышел из машины, кто-то из присутствующих нанес ему четыре ножевых ранения. Мужчина был доставлен в больницу, где за ним установлено наблюдение со стороны правоохранительных органов.

Не исключено, что в момент наезда на толпу Гатту был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 14 июля этого года в Ницце террорист тунисского происхождения прорвался на тяжелом грузовике на Английскую набережную, раздавил и расстрелял свыше 80 отдыхающих.

