В Италии автомобиль въехал в толпу людей, около 30 пострадали

Инцидент произошел на Сардинии минувшей ночью во время праздника
В Италии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей. Пострадали около 30 человек, включая 11-месячного ребенка.
Инцидент произошел в итальянском городе Нуле на Сардинии в ночь на пятницу, когда на улицах находилось много людей по случаю местного праздника.
Около 01.30 по местному времени 43-летний ветеринар Костантино Гатту, находившийся за рулем Fiat Panda, потерял контроль над управлением и врезался в толпу на главной улице города. В результате случившегося ранения разной степени тяжести получили около 30 человек, сообщает «РИА Новости».
Nule, auto piomba contro la folla in piazza: 31 Feriti https://t.co/9F8P1tbfeH pic.twitter.com/oMuEjl28Tk— sardanews (@sardanews) 9 сентября 2016 г.
После этого автомобиль виновника происшествия был заблокирован толпой, а когда Гатту вышел из машины, кто-то из присутствующих нанес ему четыре ножевых ранения. Мужчина был доставлен в больницу, где за ним установлено наблюдение со стороны правоохранительных органов.
Не исключено, что в момент наезда на толпу Гатту был в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 14 июля этого года в Ницце террорист тунисского происхождения прорвался на тяжелом грузовике на Английскую набережную, раздавил и расстрелял свыше 80 отдыхающих.
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