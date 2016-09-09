Медведев назвал безобразием задержки с выплатой зарплат

Задержки с выплатой зарплат сотрудникам различных предприятий — безобразие. Проблема должна находиться на контроле у прокуратуры. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по проблемам охраны труда в Чите.

«Каждый человек должен получать за свою работу адекватные деньги, причем своевременно и в полном объеме, это аксиома», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом премьер отметил, что на 1 августа задолженность по зарплате в РФ составила более 3,5 миллиарда рублей.

Дмитрий Медведев также сообщил, что для решения проблемы в настоящий момент выработаны необходимые меры, а также утверждена дорожная карта по обеспечению эффективного контроля за выплатой зарплат, повышена административная ответственность работодателей, которые задерживают выплаты.



«Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще. Все эти вопросы должны быть под контролем соответствующих надзорных служб, прокуратуры. Профсоюзы не должны быть в стороне от этой проблемы», — подчеркнул глава правительства.

